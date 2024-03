La Fiorentina punta un nuovo portiere per la prossima stagione

Pietro Terracciano si è preso un ruolo sempre più da protagonista silenzioso nella Fiorentina di Vincenzo Italiano, spesso salvando la squadra viola in situazioni scomode. Anche Christensen, che dovrebbe rientrare a breve dopo l'infortunio, sembra poter dare la sicurezza che serve in coppa.

Nonostante ciò, come riporta La Gazzetta dello Sport, il club viola in estate sembra voler far sul serio per Wladmiro Falcone, autore di una grande stagione con la maglia del Lecce. Su di lui, però, ci sono anche gli occhi della Roma.