I preparatori dei portieri Alessandro Dall’Omo e Giorgio Bianchi sono stati intervistati dal canale ufficiale della Fiorentina e dai media presenti nel ritiro in Inghilterra per fare il punto sulla preparazione estiva in corso: “Il ritiro sta andando bene, il lavoro con i portieri prosegue positivamente ogni giorno. Abbiamo qua tutte le strutture adeguate per lavorare bene. Crediamo molto nella personalizzazione degli allenamenti e nella prevenzione degli infortuni”.

Com'è il rapporto fra De Gea e i più giovani?

“Il rapporto fra David e i portieri più giovani è eccezionale. Tutti vanno sulla stessa linea e siamo felici di questo andamento. Martinelli ha già testa e mentalità da adulto, deve migliorare a volte l'approccio ma è molto umile e determinato a fare sempre meglio. Nei suoi atteggiamenti sembra avere 30 anni, anche se ne ha solo 18”.

E sul nuovo arrivato…

“David sta lavorando per migliorare la gestione della palla con i piedi. Ovviamente era già ad un livello altissimo ma continuiamo a lavorare. Lezzerini è un grande lavoratore, non vediamo l'ora di accoglierlo per alzare il livello degli allenamenti. Lavoriamo tanto sulla testa dei nostri portieri, affinché cancellino in fretta gli errori e vadano avanti senza starci a pensare troppo”.