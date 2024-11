L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “A gennaio il mercato non offre grandi opportunità, al massimo si può tappare qualche buco o fare qualche scambio. Servirebbe un rinforzo in difesa e un altro a centrocampo, ma io non sono molto fiducioso sul mercato invernale. Colpani al posto di Adli? Non scherziamo, i ruoli sono ruoli e l'ex Monza non è un metodista davanti alla difesa”.

“Ricordo ancora le offese di due mesi fa: ci vuole equilibrio”

Poi ha aggiunto: “Quando non ci sono i risultati c'è poco da fare, la critica arriva. Mi ricordo le offese a Palladino e alla società, oggi invece tutto splende. La verità però sta nel mezzo, come in tutte le cose della vita bisogna avere equilibrio: ad oggi si guarda al futuro con ottimismo, ma la Fiorentina è una squadra che deve ragionare partita per partita”.