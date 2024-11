Bonolis: "Non avrei mai pensato di arrivare allo scontro diretto con gli stessi punti della Fiorentina. De Gea? Non lo scambierei mai con Sommer"

Noto tifoso dell'Inter, il conduttore Paolo Bonolis è intervenuto a Radio Bruno Toscana in vista della gara con la Fiorentina: “Onestamente non pensavo di arrivarci con gli stessi punti dei viola. Merito a Palladino per come fa giocare la sua squadra, è un allenatore bravo che sa quello che fa. La Fiorentina ha fatto un ottimo mercato: Adli gioca tantissimi palloni e mette ordine, Kean è un centravanti che segna. Quella di domenica è una partita importante ma non determinante per la classifica”.

“Non scambierei mai De Gea con Sommer”

Poi ha aggiunto: “De Gea è un grande portiere ma non lo scambierei mai con Sommer. Kean è in uno stato di grazia, un attaccante puro a differenza di Lautaro che invece gioca più dietro. Vero anche che i moduli sono diversi”.