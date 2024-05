E ad Atene sono arrivati molti tifosi...dell'Aston Villa!

ATENE - Sono per così dire il terzo incomodo, quelli che nessuno aveva considerato. Ma ci sono e non sono nemmeno pochi, anche se impossibile fare una stima precisa. Sono i tifosi dell'Aston Villa, la squadra che, secondo pronostico, avrebbe dovuto affrontare la Fiorentina in questa finalissima di Conference League ad Atene e invece ha visto interrotta la propria corsa in semifinale da parte dell'Olympiakos.

Niente rimborso ma soggiorno ad Atene confermato

Gente che aveva comprato il biglietto aereo e aveva prenotato case o camere d'albergo con settimane, magari anche mesi d'anticipo, ed ha deciso di non rinunciare a quanto già speso e non ha nemmeno pensato a farsi rimborsare.

I colori dell'Aston Villa indossati con orgoglio

Tifosi che indossano orgogliosi i loro colori e non fanno niente per nasconderli e che riconosci perfettamente per il loro accento, così diverso dal modo di parlare dei londinesi ad esempio. Ce n'erano diverse decine ad esempio nel volo che è partito da Monaco di Baviera ieri, nel primo pomeriggio, ma non solo.

Un problema di ordine pubblico in più da affrontare per Atene? Per il momento no, ma questa potrebbe essere sicuramente una variabile impazzita in un giorno già segnato col bollino rosso dalle autorità locali.