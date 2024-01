La Fiorentina è arrivata a Riyad per la Supercoppa e l'accoglienza è già virale. VIDEO

Viola arrivati a Riyad

Partita questa mattina attorno alle ore 11 dall’Aeroporto Marconi di Bologna la Fiorentina è atterrata in questi minuti a Riyad: nei prossimi tre giorni la delegazione viola preparerà la prima semifinale della Final Four di Supercoppa contro il Napoli, in programma giovedi prossimo alle ore 20.



L’accoglienza riservata ai giocatori gigliati



E chiaramente l’accoglienza riservata ai giocatori e allo staff viola è delle migliori. Queste alcune immagini del benvenuto riservato al gruppo, pubblicate dall’account X Fiorentinaaraby: