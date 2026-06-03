Un lento decrescendo, fino alla separazione: termina la deludente esperienza di Vlahovic alla Juventus
Un lento decrescendo, fino alla separazione. Da quel gennaio in cui venne ceduto dalla Fiorentina alla Juventus, Dusan Vlahovic non ha mai davvero conquistato i tifosi bianconeri, non riuscendo a imporsi e finendo per diventare uno dei tanti, ben lontano dalle ambizioni che nutriva qualche anno fa.
Titoli di coda
Ebbene, il legame tra Vlahovic e la Juventus si è logorato al punto di spezzarsi. Come scrive Gianluca Di Marzio, le parti non hanno trovato l'intesa economica per il rinnovo e così l'attaccante serbo lascerà il club bianconero. Non certo l'epilogo che avrebbe immaginato.
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