Benedetto Ferrara: "Non credo che Ikoné verrà fischiato, sa di aver deluso. Cuore e cervello non sono d'accordo sul mercato"

Nel giorno dell'antivigilia di Fiorentina-Inter, il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “È una partita difficile, ma non certo vietata. Mi aspetto sostegno pieno a questa squadra, nonostante qualche singolo che sarò più attenzionato. Ikoné? Sicuramente fra questi. Ma non credo proprio che sarà fischiato. Sa di aver deluso e che si tratta di un limite mentale, perché in allenamento si trasforma”.

"Combattono cuore e cervello"

Sul mercato: “Cuore e cervello non sono d'accordo. Il cuore è speranzoso, crede nelle sorprese entro la fine del mercato. Ma il cervello vede Ruben Vargas come opzione, anche lui non ha grandissimi numeri”.