"A Firenze può essere partita matta, se la Fiorentina sfrutterà la situazione dell'Inter. Bel test psicologico"

Sulla gara tra Fiorentina e Inter, in programma domenica alle 20:45, è intervenuto anche l'ex calciatore e opinionista Stefano Impallomeni a Tuttomercatoweb.com: “Il calcio sa essere molto interessante, specie nei momenti importanti. Come quello dell'Inter in trasferta a Firenze, senza Barella e Calhanoglu e con tanta pressione addosso”.

“Può essere una partita matta”

E aggiunge: “Per i nerazzurri è un test psicologico molto importante, contro una squadra che gioca a calcio come la Fiorentina. Può essere una partita matta, bisogna capire anche come la Viola torna dall'impegno in Supercoppa e se saprà sfruttare la situazione a suo vantaggio”.