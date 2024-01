L'allenatore Serse Cosmi ha parlato della Fiorentina e della prossima sfida di campionato, contro l'Inter. Ecco il suo intervento a Radio Serie A: “Si sta giocando tutti gli obiettivi a disposizione; non è certo in Champions League, ma intanto è dentro la corsa e si gioca la Conference. Alti e bassi? In classifica è pura normalità, tutte le squadre in lotta per l'Europa stanno attraversando momenti simili. E soprattutto nella prima parte di stagione è normale”.

“Come cambiare marcia? Vincere contro l'Inter”

Sull'inizio dell'anno nuovo: “Come cambiare marcia nel 2024? Vincere contro l'Inter. Banale da dire, però assolutamente vero. Rappresenta un impegno cruciale. Davanti, intanto, continuano i problemi: alla Fiorentina manca sempre un attaccante capace di segnare di più, specie rispetto a quelli che già ci sono”.