Cecchi: "La rosa della Fiorentina non è da quarto posto. Rendiamoci conto di quante volte Italiano ha dovuto schierare Brekalo"

‘Tutti si aspettavano dal mercato qualcosa che non è arrivato’

Su Radio Bruno Toscana il giornalista Stefano Cecchi ha detto la sua sul mercato della Fiorentina: “C'è un pizzico di delusione, inutile negarlo. La squadra si è meritata il quarto posto con tanti sforzi, ma questo era il momento di investire per aiutarla e crederci fino alla fine. Tutta Firenze si aspettava qualcosa che invece per ora non è arrivato. Non perdo comunque la speranza fino alla fine”.

‘La classifica attuale non rispecchia il reale valore della Fiorentina’

“I recuperi di Nico Gonzalez e Sottil - ha aggiunto Cecchi - saranno importanti. Ngonge sembrava più un'ipotesi che un'opzione concreta. La Fiorentina ha una rosa da sesto-settimo posto, la classifica attuale non rispecchia il suo reale potenziale. Rendiamoci conto di quante volte Italiano abbia dovuto schierare titolare Brekalo, se non è una richiesta di aiuto questa…”.