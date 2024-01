Amoruso: "Tutti si aspettavano qualcosa di più da questo mercato. Nico Gonzalez? Domenica lo vorrei titolare"

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Mancando poco alla fine del mercato, se la società comprerà lo farà solo a determinate condizioni. Diciamo che un po' tutti i tifosi si aspettavano qualcosa di più da questa sessione invernale, magari qualche acquisto nei primi giorni vista l'emergenza in attacco”.

“Da Parisi mi aspetto di più”

E poi, sulla partita con l'Inter, ha aggiunto: “Mi aspetto Nico Gonzalez in campo e una nuova riproposizione del vecchio 4-2-3-1. Credo che la Fiorentina non sbaglierà la partita e proverà a tenere in mano il pallino del gioco, anche perché l'Inter è una squadra che ti lascia giocare. Parisi? Ha avuto un periodo complicato, soprattutto quando ha giocato a destra. Da lui pretendo molto di più, ma sono sicuro che dimostrerà il suo valore”.