Valcareggi: "Bonaventura non firmerà il prolungamento. Italiano? Il destino della Fiorentina dipende dalla sua permanenza"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio commentando varie tematiche calde di casa Fiorentina.

‘Niente rinnovo per Bonaventura’

“Il mercato di riparazione si chiama così perché serve a mettere a posto le cose che non vanno, e molto spesso le occasioni capitano nelle ultime ore. Il last minute è la cosa più importante a gennaio, quindi aspettiamo. Se siamo quarti il merito è di un allenatore che non sappiamo se l'anno prossimo rimane. Con Italiano la squadra la fanno buona, se va via invece non ci giurerei. Ah, poi vi do una notizia: Bonaventura non firmerà il prolungamento, che voglia andare via è una certezza”.

“A giugno andrà via un altro caposaldo”

“L'Inter è più forte di noi - ha aggiunto Valcareggi - e inoltre è anche fortunata. Poi domenica può succedere di tutto, per un pareggio firmerei, ma i nerazzurri sono superiori alla Fiorentina anche con le assenze di Barella e Calhanoglu. Parisi? Lo vorrei titolare al posto di Biraghi, perché insieme a Kayode rappresenta il futuro. Arthur? Ecco un altro caposaldo della squadra che non rimarrà. Fidatevi, il problema non è questo mercato ma il prossimo”.