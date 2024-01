De Santis: "Mi aspetto ancora due acquisti dalla Fiorentina. Vargas darebbe garanzie, ma occhio ai nomi a sorpresa"

Le parole dell'agente FIFA

A Lady Radio il procuratore ed esperto di calcio sudamericano Lorenzo De Santis ha parlato del mercato della Fiorentina: “Tolto Ngonge, tutti gli altri nomi che si sono fatti per l'esterno d'attacco non erano granché concreti. Non so se la Fiorentina ha degli obiettivi precisi, ma da qui a fine mercato due acquisti me li aspetto. Luciano Rodriguez? L'ho visto con la Nazionale under 23, ha sicuramente dei numeri interessanti ma non può essere la soluzione per l'immediato. Vargas in tal senso darebbe più garanzie, ma non escludo che ci sia qualche sorpresa subito dopo l'Inter”.

“Per crescere serve l'Europa League”

“Il futuro di un tecnico - ha aggiunto De Santis - dipende, oltre che dai rapporti con la società, anche dai risultati sportivi. Ad oggi è ancora in lotta su tre fronti e credo che l'interesse di tutti sia proseguire il percorso di crescita della Fiorentina, ma per farlo bisogna centrare la qualificazione almeno in Europa League”.