Gli acquisti? La prossima settimana

Come sottolineato dal Corriere Fiorentino, bisognerà aspettare ancora in casa viola per vedere arrivare qualche volto nuovo alla corte di Vincenzo Italiano.

Non ci sono i tempi tecnici

Almeno sul campo, perché i tempi tecnici per vedere un nuovo giocatore a disposizione del mister viola servirà almeno qualche giorno e la sfida contro l'Inter è ormai a meno di 48 ore di distanza.

Contro l'Inter come se non fosse successo nulla

E dunque bisognerà aspettare la prossima settimana, l'ultima, per vedere la Fiorentina a tornare a sondare almeno un paio di piste che portano agli esterni d'attacco, vera priorità per gli uomini di mercato viola. Gong finale fissato per giovedì alle 20. Il tempo stringe. Contro l'Inter praticamente tutto come se il mercato non fosse mai esistito.