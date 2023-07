Ex difensore croato e ora selezionatore della nazionale indiana di calcio, Igor Stimac ha parlato del centrale arretrato nel mirino della Fiorentina, Josip Sutalo, facendo capire a chiare lettere che viene sottovalutato dalla propria squadra di appartenenza (la Dinamo Zagabria).

“Credo che il prezzo realistico del cartellino di Šutalo sia di 50 milioni di euro! Anche se la Dinamo ha alzato il prezzo rispetto alle offerte ricevute, quella cifra è ancora al di sotto del suo vero valore”.

Poi ha detto: “Ora ci sono nuove circostanze che sono intervenute sul mercato del calcio. La Croazia ha il difensore più costoso del mondo, Joško Gvardiol, il cui prezzo è salito alle stelle. Il suo esempio deve essere una guida per tutti i club croati, che non dovrebbero degradare i giocatori e venderli al di sotto del loro valore. Šutalo è uno degli stopper più ricercati di questa estate e la Dinamo deve posizionarsi saggiamente nelle trattative. Essendo il partner di Gvardiol in nazionale, non può andare così molto al di sotto del suo prezzo”.

E infine: “Se fossi nella dirigenza della Dinamo, non scenderei affatto sotto i 50 milioni di euro con le squadre che lo stanno trattando. Dirò di più: se Šutalo giocasse altre cinque buone partite per la Croazia, il suo prezzo salirebbe ad almeno 80 milioni di euro”.

Le parole di Stimac sono state pronunciate su Sportski Novosti.