Sutalo nel congelatore per qualche ora. La Fiorentina non ha voglia di darsi per vinta, ma c'è da alzare la posta

Una trattativa messa nel congelatore per qualche ora. E' quella che la Fiorentina sta portando avanti con la Dinamo Zagabria per Josip Sutalo.

Mercoledì prossimo la formazione croata sarà impegnata nel preliminare di ritorno di Champions contro l’Astana e solo con la qualificazione in tasca la Dinamo tornerà a riallacciare i rapporti con le società interessate al centrale difensivo (in particolare Ajax e, appunto, Fiorentina).

Nessuno, dalle parti del Viola Park vuol darsi per vinto in questa operazione, ma è chiaro il fatto che per arrivare ad un accordo sarà necessario alzare la posta, perché quello che è stato offerto finora non è bastato.