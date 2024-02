Il Corriere dello Sport-Stadio: L'incubo da paura di Italiano

Sul Corriere dello Sport-Stadio, il titolo in prima pagina è per la Fiorentina: "Obbligati. Fiorentina, derby da paura. Dentro o fuori per la Champions". A pagina 16 in taglio alto: "Fiorentina, c'è pure il tabù Empoli" e in sommario: “Con la Viola ha battuto gli azzurri una sola volta: ora Italiano cerca lo slancio verso gli scontri diretti”. A pagina 17: "Parisi, la prima da ex azzurro" e in taglio basso: “Nicola, studiati i punti deboli viola”.