Mauro: "Avete visto cosa ha fatto Kean a Firenze? Il rischio è che succeda la stessa cosa con Vlahovic"

C'è chi passando dalla Fiorentina alla Juventus ci ha rimesso e non poco (Dusan Vlahovic) e chi invece, facendo il percorso inverso, è esploso (Moise Kean).

Una girandola di attaccanti e di situazioni che ha colpito l'ex centrocampista della Juventus, Massimo Mauro, il quale ha detto a La Gazzetta dello Sport: “Vlahovic va rivalutato in fretta. Guardate che cosa è successo a Kean in pochi mesi e con un po' di fiducia in più. Il rischio è che succeda la stessa cosa con Vlahovic”.