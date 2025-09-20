Continua il weekend di Serie A con il primo match del sabato tra Bologna e Genoa: al Dall'Ara finisce 2-1 per i padroni di casa.

La cronaca della gara

Il primo squillo della partita arriva al 35simo quando Martin prova il tiro a botta sicura dall'interno dell'area: un super Skorupski si oppone e salva (momentaneamente) la rete inviolata dei suoi. Nel secondo tempo, però, il Genoa trova davvero il vantaggio al 63simo con una grande giocata di Ellertson, che si smarca con un gran controllo a seguire e trafigge un imperfetto Skorupski con un tiro comunque violento. Servono solo 10 minuti al Bologna per reagire: il subentrato Cambiaghi si smarca bene sulla sinistra e crossa al centro, Castro trova una zampata in anticipo sul suo marcatore, segnando un gol ‘da attaccante’ e riportando il risultato sull'1-1. Tuttavia, al 93simo, su sviluppi di calcio d'angolo c'è un tocco lieve di mano di Carboni: dopo un lunghissimo check, Collu assegna il rigore che poi è Orsolini a trasformare al 99simo minuto. Dopo ben 12 minuti di recupero, finisce 2-1.

La NUOVA classifica di Serie A

Napoli 9, Juventus 9, Udinese 7, Cremonese 7, Milan 6, Bologna 6, Roma 6, Atalanta 5, Cagliari 7, Como 4, Torino 4, Inter 3, Lazio 3, Sassuolo 3, Fiorentina 2, Verona 2, Genoa 2, Lecce 1, Parma 1, Pisa 1.