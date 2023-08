‘Ciao…e arrivederci?’ La Fiorentina libera Cerofolini ma non gli dice addio. E il futuro del portiere…

Dopo una vita col viola addosso, Michele Cerofolini ha saluto a titolo definitivo la Fiorentina, passando al Frosinone per mettersi in gioco in Lazio e difendere i pali del club ciociaro. ‘Ciao e arrivederci, io vado via, e così sia’. Così canta Gianluca Grignani, in un pezzo ormai del 2008, e la sensazione è che quello tra Cerofolini e la Fiorentina possa davvero essere un arrivederci. Non soltanto alle sfide della prossima Serie A, ma con il classe ’99 aretino come portiere viola.

Cerofolini ha subito due gravi infortuni che ne hanno compromesso la crescita e l’esperienza, impedendogli di presentarsi a Firenze maturato e testato sul campo a sufficienza. La Fiorentina ha scelto di tenersi il diritto di riacquisto del giocatore, a partire dalla stagione 2025-2026. Pertanto la dirigenza gigliata potrà valutare il rendimento del calciatore e decidere in futuro se riportarlo alla base, magari con altre prospettive. Senza dimenticare che Cerofolini è anche una pedina strategica per le liste, in quanto cresciuto nel vivaio della Fiorentina.

La volontà di puntare su Christensen, coetaneo di Cerofolini, evidenzia come la Fiorentina non ritenesse pronto il portiere per un ruolo da titolare ma allo stesso tempo volesse fargli ritrovare il campo con continuità, per testarne le doti. Nessuna strada è preclusa al momento al giocatore, che ha salutato Firenze con grande affetto e riconoscenza, ma che presto tornerà certamente nella città con cui tanto ha condiviso: magari anche da calciatore viola.