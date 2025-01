E ora c'è anche concorrenza per Man. L'attaccante del Parma interessa a un club di Serie A scatenato sul mercato

Come riporta Gianluca Di Marzio, non ci sarebbe solo la Fiorentina su Dennis Man del Parma. L'attaccante ducale piacerebbe anche al Como, squadra attivissima in questo mercato invernale che avrebbe chiesto informazioni per lui. Il club neopromosso in A avrebbe mosso i primi passi anche per Ngonge del Napoli o Yeremay del Deportivo La Coruna.

Dopo la vicina conclusione dell'affare tra Botafogo e Zenit per Luiz Henrique, la Fiorentina dovrebbe puntare sul calciatore rumeno per rinforzare il suo reparto offensivo.