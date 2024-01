A una settimana dall'Inter, con qualche giorno in più a disposizione. L'accelerata di Gonzalez è fattibile?

Sette giorni a Fiorentina-Inter

Inizia il countdown per Fiorentina-Inter, sfida di campionato di domenica prossima estremamente complicata, in attesa della finale di Supercoppa che i nerazzurri giocheranno domani contro il Napoli. La Viola ha finalmente qualche giorno di lavoro e riposo in più; Italiano potrà valutare con maggiore attenzione le condizioni di alcuni dei suoi giocatori, come Dodo o Bonaventura e Arthur che provano a recuperare forma fisica.

Manca poco per Gonzalez?

Tra questi, come riporta La Nazione, c'è sicuramente Nicolas Gonzalez. Improbabile una partenza dal primo minuto contro l'Inter, auspicabile la convocazione. E Italiano avrebbe un'arma in più non di poco conto, anche se l'argentino dovesse avere ‘soltanto’ mezz'ora nelle gambe.