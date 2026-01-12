Carlo Pellegatti, noto giornalista vicino al Milan, ha commentato come di consueto la partita dei rossoneri contro la Fiorentina. Queste le sue considerazioni, dal suo profilo Instagram.

Sulla partita

“Dopo la partita contro il Genoa ero felice perché il Milan non aveva perso, anche se aveva rischiato. Oggi il mio umore è diverso: per metà partita dicevo che, se fosse finita in parità, dopo le tre grandi occasioni avute, sarei stato arrabbiato. Invece la Fiorentina va in vantaggio, il Milan pareggia e poi rischia due volte in dieci secondi di prendere gol”.

Sul poco riposo

“Abbiamo visto che c'è molta differenza tra i titolari e gli altri giocatori, è un Milan che fa molta fatica in questo momento. Spero però che sia l'ultima volta in questo campionato che Allegri abbia un solo giorno per preparare le partite contro le avversarie”.