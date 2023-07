In arrivo il primo test internazionale per la Fiorentina, di scena al Marakana. Gli ultimi arrivati però restano al Viola Park

Freschi di rientro al Viola Park per iniziare la preparazione con la Fiorentina, Sofyan Amrabat e Nicolas Gonzalez non prenderanno parte alla trasferta di Belgrado di domani.

I due calciatori, rientrati ieri dopo qualche giorno extra concesso dalla società a seguito degli impegni con le proprie nazionali, non partiranno da Peretola per la Serbia alle ore 15.30 assieme la squadra. Domani sera la Fiorentina infatti sfiderà a Belgrado la Stella Rossa per la prima amichevole internazionale del precampionato.

La Fiorentina fa sapere che in questi giorni Amrabat e Gonzalez resteranno a Firenze in modo da proseguire la loro preparazione atletica in vista dell'inizio della stagione.