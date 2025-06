Graziani: "Pioli una garanzia, escludo che accetti di allenare una squadra indebolita. Siamo ancora a giugno, ci vuole calma nei giudizi"

Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa viola: “Escludo categoricamente che Pioli possa venire a Firenze senza determinante garanzie, con il rischio di prendere schiaffi o di ricevere una squadra indebolita. Sento fare già un sacco di discorsi, ma bisognerebbe predicare calma. Siamo ancora a giugno”.

“Non si può avere paura del Como”

Poi ha aggiunto: “Pioli è una sicurezza perché non è un che si accontenta o che perde tempo con tanti discorsi. Comincia una nuova stagione, ci saranno novità un po' dappertutto. Il Como? Non deve farci paura, se crescerà vorrà dire che ci sarà un avversario in più per le posizioni che contano ma la Fiorentina deve essere convinta delle proprie potenzialità”.