Intanto la Fiorentina si muove a livello giovanile: a un passo l'acquisto di un pezzo pregiato della Roma

Per la Fiorentina, come per gli altri club di Serie A, sono soltanto i primi albori del mercato estivo. Il club viola ha già annunciato il nuovo allenatore e promesso un grande attaccante, con anche parte della rosa da ricostruire. Intanto, le prime mosse sembrano essere a livello giovanile.

Acquisto dalla Roma a un passo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Regionale, la Fiorentina è a un passo dall'acquisto di Daniele Innocenti dalla Roma. Il difensore centrale è uno dei pilastri della selezione giallorossa Under 14. La Viola sta facendo uno sforzo per il classe 2010 e i tentativi di convincimento di permanenza sembrano non bastare.