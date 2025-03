Il Nottingham Forest di Milenkovic piega il Manchester City e si avvicina alla prossima Champions League

Il Nottingham Forest dell'ex viola Nikola Milenkovic sembra non fermarsi più, continuando a far stupire tutta la Premier League. Questo pomeriggio gli uomini di Nuno Espirito Santo ospitavano il Manchester City di Pep Guardiola in una sfida dal sapore europeo, ed il risultato finale consegna ai padroni di casa ulteriore fiducia in vista del finale di stagione.

Hudson-Odoi piega il Man City: adesso il sogno Champions è reale

Al novantesimo il risultato finale infatti è 1-0 per i padroni di casa, passati in vantaggio all'83' grazie ad una rete dell'ex Chelsea Hudson-Odoi. Nonostante la netta differenza economica tra i due club, oltre che al blasone sportivo, con questa vittoria il Notthingam sale a quota 51, rinsaldando il terzo posto in classifica, e staccando i Citizens di 4 punti. Adesso il sogno Champions League comincia a prendere forma.

Il quinto posto aggiuntivo avvicinano i Forest alla massima competizione europea

Adesso, a 10 giornate dalla conclusione del campionato, Milenkovic e compagni si candidano fortemente a ricoprire un posto nella prossima Champions League. Il percorso delle inglesi in Europa di questa stagione infatti molto probabilmente regalerà alla Premier League il quinto posto aggiunti, ed i Forest con ben 7 punti in piu sulla sesta in classifica vedono il traguardo sempre piu vicino.