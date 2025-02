Lookman non ci sta: "Il rigorista designato mi ha lasciato il pallone e io mi sono preso la responsabilità. Gasperini mi ha mancato di rispetto"

Gian Piero Gasperini non ha digerito l'eliminazione dalla Champions della sua Atalanta e ieri sera, tra le varie dichiarazioni post partita, hanno fatto rumore quelle su Lookman definito “uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto", in riferimento al penalty fallito dall'attaccante che avrebbe potuto rimettere in partita la Dea.

In questi minuti, su Instagram, è arrivata la risposta di Lookman al suo allenatore: "Essere additato in questo modo la trovo una grande mancanza di rispetto, anche per l'immenso lavoro e l'impegno che ho sempre profuso ogni giorno per aiutare a portare al successo questo club e gli incredibili tifosi di Bergamo.

In verità, ho affrontato molti momenti difficili durante la mia permanenza qui, la maggior parte dei quali non ho mai raccontato perché a mio avviso la squadra dev’essere sempre protetta e deve venire prima di tutto. Per questo quello che è successo ieri sera mi fa ancora più male.

Oltre ai nostri incredibili tifosi, anche noi come squadra stiamo soffrendo per il risultato di ieri sera. Durante la partita il rigorista designato mi ha incaricato di tirare il rigore; per sostenere la squadra mi sono assunto la responsabilità di farlo in quel momento".