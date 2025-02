Gasperini esce rovinosamente dalla Champions. Disastro per il ranking italiano, adesso il quinto slot europeo sarà un'impresa

Nella partita delle 21, valevole per il ritorno dei play-off di Champions League, al Gewiss Stadium l'Atalanta perde 1-3 (2-5 totale) contro il Club Brugge, semifinalista di Conference l'anno scorso quando venne superata proprio dalla Fiorentina per 4-3 fra andata e ritorno. Serata nera per le italiane, dopo l'eliminazione ed uscita dalla competizione dei rossoneri contro il Feyenoord. Pessima notizia, quindi, per il ranking UEFA dell'Italia, che l'anno prossimo con molta probabilità porterà una squadra in meno nelle tre competizioni europee.

La cronaca della partita

Gasperini cambia in difesa, schierando l'esperto Toloi al posto di Posch, tuttavia è proprio dalle vie centrali che il Club Brugge trova il gol che apre l'incontro al terzo minuto: Jutglà apre per Talbi, che trova un bel diagonale che batte Carnesecchi. L'Atalanta dunque si riversa in attacco, e trova il gol del pareggio con Retegui, annullato però per fuorigioco. Al 27simo ecco la doccia gelata, con una grande azione del Club Brugge dalla sinistra che si sposta in area di rigore: il tiro, respinto, trova il tap-in del solito Talbi, che firma la doppietta. All-in dell'Atalanta che porta tante, troppe forze in attacco, e viene nuovamente colpita in contropiede con Tzolis che allarga per Jutglà: lo spagnolo controlla e lascia partire un gran sinistro da fuori per il clamoroso 0-3.

Riprende coraggio l'Atalanta che rientra bene dall'intervallo e trova il gol dopo appena 37 secondi con Lookman, rientrato da uno stop di un mese. Sempre Lookman ha l'occasione di accorciare le distanze dal dischetto, dopo che Cuadrado si è guadagnato un fallo in area, ma Mignolet ipnotizza il nigeriano e para il rigore. Nervi completamente saltati nel finale, con Toloi che si fa espellere per un folle alterco con De Cuyper scaraventandolo a terra: la partita finisce così, e l'Atalanta saluta la Champions.