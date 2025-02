Brutta tegola per la Fiorentina: è frattura per Gudmundsson. Infortunio anche per Colpani: i dettagli

Arrivato in serata il report medico dell'ACF Fiorentina relativo agli infortuni di Albert Gudmundsson e Andrea Colpani. Per l'islandese si temeva il peggio dopo la brutta botta subita alla schiena contro il Como, che l'aveva costretto al cambio: la Fiorentina comunica che il calciatore si è sottoposto agli esami radiologici di rito, che hanno evidenziato una frattura a carico del passaggio sacro-coccige.



Per Colpani, invece, si tratta di un trauma contusivo al collo del piede destro, che lo aveva già tenuto fuori dalla partita col Torino. Mentre per il Flaco si prospetta uno stop relativamente breve, i tempi di recupero dell'islandese saranno decisamente più lunghi. Stop di almeno un mese, se non due: molto complicato rivederlo in campo prima.

Di seguito il report ufficiale della Fiorentina:

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma contusivo occorso durante la gara di campionato di domenica. Gli esami radiologici effettuati hanno evidenziato una frattura a carico del passaggio sacro-coccige. Il calciatore sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.

Il calciatore Andrea Colpani ha riportato, nel corso della partita di domenica, un trauma contusivo a carico del collo del piede destro, gia sede di infortunio tre settimane fa. A causa del nuovo trauma il calciatore osserverà qualche giorno di riposo assoluto prima di riprendere un lavoro individuale.