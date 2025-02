Il Milan crolla in casa e saluta la Champions: a Conceicao non basta il gol del nuovo arrivato

Nella partita delle 18.45, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, a San Siro il Milan ha ospitato gli olandesi del Feyenoord: 1-1 il risultato finale, che dopo la sconfitta per 1-0 maturata in Olanda significa eliminazione ed uscita dalla competizione per i rossoneri. Pessima notizia, quindi, per il ranking UEFA dell'Italia, che l'anno prossimo con molta probabilità porterà una squadra in meno nelle tre competizioni europee.

La cronaca della partita

Conceicao fa un solo cambio rispetto agli uomini dell'andata, schierando Musah a centrocampo invece che Fofana. Partita che si sblocca dopo appena 40 secondi: schema da calcio d'angolo, palla sul secondo palo dove Thiaw fa torre e il grande ex della partita, Santiago Gimenez, trova il gol dell'1-0. Tuttavia, la chiave di volta della partita arriva al 51simo, quando Theo Hernandez simula in area, prendendo il secondo giallo e venendo quindi espulso. Da lì, si aprono gli spazi per il Feyenoord, che al 73simo trova il gol del pareggio con Carranza, al primo gol europeo in carriera. La partita scivola via così, e Conceicao saluta la Champions anzitempo.