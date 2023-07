La Nazione: Amrabat-United, yes they can!

In prima pagina sul QS de La Nazione si legge il titolo: "Sofyan-United: Yes, they can" e a pagina 4: "Amrabat-United, sì Ma occhio agli arabi". Nella colonna a destra: "Rinnovo Castro. Ora si fa sul serio. Dia: c’è un piano".

Mentre a A pagina 5: "Italiano ha un top player nello staff Scuola portieri, garanzia Savorani", a destra la sua scheda. In basso “Parisi arrivato al Viola Park Oggi visite mediche e firma” e il programma di oggi al Viola Park.