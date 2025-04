L'ex attaccante della Fiorentina Luka Jovic, oggi in forza al Milan, ha parlato al portale serbo MozzartSport affrontando anche la sua permanenza a Firenze, che non ricorda con particolare affetto. Ecco un estratto delle sue parole.

“Sono un attaccante che rende meglio in posizione arretrata, gioco meglio con qualcuno al mio fianco, così posso avere più libertà di movimento. Questo, alla Fiorentina, mi ha creato non pochi problemi, ma ho chiuso definitivamente coi viola dopo la sconfitta in amichevole contro la Stella Rossa. Arrivammo a Belgrado alle sei del mattino, alla vigilia della partita: scesi in campo, poi, dopo mezz'ora perdevamo 5-0. E il problema sarei io che sono andato nello spogliatoio della Stella Rossa, squadra che tifo sin da bambino, ridendo? Dopo quella partita alcuni giocatori hanno ricevuto chiamate dai propri agenti, che a loro volta erano stati contattati dai dirigenti della Fiorentina, dicendo loro di non frequentarmi più perché non ero una persona positiva, non pensavo alla squadra, addirittura dissero che ero contento di aver perso: tutte cose senza senso”