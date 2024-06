Quest’oggi il presidente del Grosseto Gianni Lamioni, in una lunga intervista a Il Tirreno, ha avuto modo di parlare dei rapporti che intercorrono con la Fiorentina, rapporti che vanno oltre la mera sponsorizzazione che la sua azienda fornisce ai viola. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Ci sarebbe stata la possibilità di vedere il Grosseto allenarsi al Viola Park, ma la Fiorentina ha detto no..

“Che il ritiro estivo del Grosseto possa svolgersi a Reggello è una delle possibilità che stiamo valutando. Avevamo chiesto anche alla Fiorentina la disponibilità del Viola Park, ma in quel periodo cominciano a lavorarci tutte le squadre viola ed era impossibile. Comunque cercheremo una soluzione che possa anche agevolare il nostro tecnico, Roberto Malotti, in un periodo in cui la sua presenza quotidiana è evidentemente necessaria. Riguardo la campagna abbonamenti, posso dire che partirà a breve e che i prezzi delle tessere resteranno invariati rispetto alla passata stagione, anzi ci sarà qualche ritocco al ribasso per alcune categorie. Così come presto potremo comunicare la dara dell’amichevole estiva allo Zecchini con la Fiorentina”.

Ecco i profili più interessanti del settore giovanile viola

Ha poi concluso: “Abbiamo parlato col direttore sportivo Daniele Pradè e vorremmo tre ragazzi del 2006, perché come sapete nel prossimo campionato giocheranno un 2004, un 2005 e un 2006. Così come sarebbe nostra volontà riavere qui sia Macchi che Aprili che hanno fatto veramente bene e che resterebbero volentieri”.