Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, usa parole roboanti per il successo ottenuto contro la Juventius: “E' la vittoria più bella di quest'anno sicuramente, è una partita che ci deve dare la svolta e ci deve far capire che siamo una squadra che può competere con tutti. Abbiamo passato un momento difficile perché non eravamo al completo e c'era stata una rivoluzione a gennaio. Era la partita che ci doveva dare questa gioia, questa sensazione. Siamo felicissimi per la famiglia di Barone, per il presidente e spero che questa gara ci ridia una compattezza d'ambiente che è troppo importante per noi".

E poi: “Fagioli? Nicolò è il giocatore che volevamo, l'abbiamo cercato e l'abbiamo inseguito, ma tutto il gruppo ha intrerpretato bene questa gara non abbiamo un limite, non siamo stati fortunati negli episodi, ma abbiamo avuto una forza di compattezza dentro lo spogliatoio e questa ci deve accompagnare fino alla fine".

Su Commisso: “Il presidente l'abbiamo sentito prima della partita e anche dopo, ci ha ricordato che questa era una sfida speciale. Sono stati dei bei momenti”.