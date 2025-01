La Fiorentina continua a seguire Matic, ma spunta la concorrenza di un club di Premier League

Il nome di Nemanja Matic era stato accostato alla Fiorentina nelle scorse settimane. Che non si trattasse di una bufala lo ha confermato il giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettemberg, che ribadisce come il club viola si sia realmente interessato al centrocampista serbo.

Il fascino della Premier

La Fiorentina però non è da sola. Su Matic infatti ci sono anche Como, Napoli e soprattutto Ipswich Town. Quest'ultima al momento sembra la più vicina a Matic, che potrebbe gradire l'idea di concludere la carriera in Premier League. Da sottolineare che, ad oggi, non sembra però trapelare l'intenzione di cederlo da parte del Lione.