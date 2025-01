Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente Walter Sabatini ha lodato il mercato estivo della Fiorentina: “Insieme a Napoli e Lazio metto anche i viola. Vanno fatti i complimenti alla società, ma anche a Raffaele Palladino per come ha gestito i nuovi arrivati e rivitalizzato Kean. La Fiorentina quest'anno mi piace tantissimo, la Champions è assolutamente alla portata”.

“Nessuno ha bisogno di un colpo da novanta”

Poi ha aggiunto: “Il nostro campionato è il più difficile del mondo, il più competitivo. Le squadre in Italia sono buone, siamo in crescita, secondo me nessuna ha bisogno di un colpo da novanta adesso. Quello di gennaio sarà un mercato di integrazione”.