Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato a margine dell'assemblea di Serie A ai giornalisti presenti. Queste le sue parole riportate da calciomercato.it:

“Non mi ha chiamato nessun procuratore. Il telefono piange. Al momento nessuno mi ha chiamato e ho tratto la conclusione che tutti se la vogliono giocare con il Monza fino alla fine. L'agente di Pablo Marì? Con lui parlo, è un periodo che ovviamente si parla tanto con loro perché c'è il mercato. Palladino? Deve sempre e solo ringraziarlo. Così come lui deve ringraziare me. Io l'ho scoperto, lui ci ha regalato due anni meravigliosi. C'è stato il coraggio di lanciare un allenatore così giovane in Serie A, lui ha risposto alla grande. L'anno scorso ho corteggiato molto più lui che mia moglie. Ma non ce l'ho fatta a trattenerlo, cosa posso farci?"