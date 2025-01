I tifosi della Fiorentina hanno vinto il ricorso contro i divieti per la trasferta di Monza: i dettagli

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, è già arrivata la decisione del TAR della Lombardia sul ricorso presentato d'urgenza dai tifosi viola sul divieto di trasferta imposto per la gara di Monza ai residenti di Firenze e provincia.

Il tribunale avrebbe accolto il ricorso della tifoseria viola, che così potrà presenziare senza restrizioni alla partita di lunedì sera all'U-Power Stadium. La decisione della prefettura di Monza e della Brianza era arrivata in seguito ai cori discriminatori contro Vlahovic allo Juventus Stadium in occasione di Juventus-Fiorentina.

Divieto di trasferta dunque revocato, con la vendita dei biglietti nel settore ospiti che sarà aperta a tutti. La vendita dei biglietti, lo ricordiamo, termina alle ore 19 di domenica.