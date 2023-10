A Cronache di Spogliatoio ha parlato Riccardo Sottil, attuale numero 7 della Fiorentina, che alla testata calcistica ha stilato la sua personale classifica all-time dei giocatori numero 7, più per la posizione in campo che per la maglia indossata:

“Al settimo posto metto Luis Figo. Al sesto e al quinto l'accoppiata Ribery-Robben, che per anni hanno lottato per il titolo di coppia di esterni più forte del mondo. Con Franck ho giocato a Firenze insieme e l'ho visto con i miei occhi. Era un campione unico e persona umilissima. Al quarto metto Giggs, poi sono tutti in fila ex United: terzo Beckam, secondo Best e primo Cristiano Ronaldo. Sono cresciuto guardando le sue giocate, ho anche la sua maglia".