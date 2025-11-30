Galloppa: "Conosciamo bene Bigica, sarà una partita difficile contro il Sassuolo ma questo ci deve dare ancora più forza per allungare in classifica"
Daniele Galloppa, tecnico della Fiorentina Primavera attualmente prima in classifica a 25 punti, ha parlato ai canali ufficiali del club viola in vista della partita di domani in programma alle ore 16:00 in casa del Sassuolo.
“Sarà una partita complica"
Galloppa ha dichiarato: "Quella contro il Sassuolo è una partita complicata. Si tratta di una squadra che conosciamo bene, l'allenatore (l'ex giocatore della Fiorentina ed ex tecnico della Primavera viola Emiliano Bigica, ndr) è rimasto lo stesso. Sappiamo la usa filosofia, quindi ci aspetterà una partita seria e difficile. Il Sassuolo è una squadra che ti sporca molto la partita e gioca molto sugli errori degli altri, quindi dovremo essere molto bravi.
"Una gara così difficile deve darci più forza"
E sull'allenatore dei neroverdi Bigica e il momento della sua squadra Galloppa ha aggiunto: "Il mister ha dato la sua impronta, per me quando un allenatore trasmette quello che ha dentro è bravo. Le sue squadre sono molto mentalizzate e organizzate, e quindi difficili da affrontare. Ci deve essere la motivazione di allungare in classifica e di andare ancora avanti, questo deve dare più forza per la partita e il momento che è. Sono convinto che i ragazzi siano consapevoli di questo e che ce le metteranno tutta".