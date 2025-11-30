Daniele Galloppa, tecnico della Fiorentina Primavera attualmente prima in classifica a 25 punti, ha parlato ai canali ufficiali del club viola in vista della partita di domani in programma alle ore 16:00 in casa del Sassuolo.

“Sarà una partita complica"

Galloppa ha dichiarato: "Quella contro il Sassuolo è una partita complicata. Si tratta di una squadra che conosciamo bene, l'allenatore (l'ex giocatore della Fiorentina ed ex tecnico della Primavera viola Emiliano Bigica, ndr) è rimasto lo stesso. Sappiamo la usa filosofia, quindi ci aspetterà una partita seria e difficile. Il Sassuolo è una squadra che ti sporca molto la partita e gioca molto sugli errori degli altri, quindi dovremo essere molto bravi.

"Una gara così difficile deve darci più forza"

E sull'allenatore dei neroverdi Bigica e il momento della sua squadra Galloppa ha aggiunto: "Il mister ha dato la sua impronta, per me quando un allenatore trasmette quello che ha dentro è bravo. Le sue squadre sono molto mentalizzate e organizzate, e quindi difficili da affrontare. Ci deve essere la motivazione di allungare in classifica e di andare ancora avanti, questo deve dare più forza per la partita e il momento che è. Sono convinto che i ragazzi siano consapevoli di questo e che ce le metteranno tutta".