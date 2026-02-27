Cecchi: "Ieri prestazione imbarazzante, Pululu sembrava Mbappè. Chi tifa Fiorentina dovrebbe poter andare in pensione prima"
Una prestazione desolante quella della Fiorentina ieri sera che, nonostante il passaggio del turno in Conference League, ha riacceso le polemiche e le critiche su una squadra che in campionato aveva dimostrato d'essere in crescita sul piano delle prestazioni e soprattutto dei risultati.
“Prestazione imbarazzante”
A tal proposito s'è espresso il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi: “La legge Fornero - ha detto a Radio Sportiva - dovrebbe considerare il tifare Fiorentina un lavoro usurante. Bisognerebbe andare in pensione prima. Ieri ci siamo ritrovati sotto 3-0 con lo Jagiellonia in casa, Pululu sembrava Mbappè… per passare c'è stato bisogno di mettere dentro i migliori, ed è evidente che con Fagioli siamo tutt'altra squadra. Ma la prestazione è stata davvero imbarazzante”.