Danilo: "L'esclusione dalle coppe è la decisione giusta se ci permette di essere a posto in futuro"

Impegnato in tournée con la Juventus, il neo capitano bianconero Danilo ha commentato l'esclusione dalla Conference League, a vantaggio della Fiorentina.

"Chiaramente ci avrebbe fatto piacere giocare le competizioni europee - ha detto - ma è la decisione giusta se poi siamo a posto per il futuro".

Il club viola dovrà giocare a fine agosto i play off per poter accedere alla fase a gironi della competizione, così come accaduto lo scorso anno, quando Italiano e i suoi hanno incrociato gli olandesi del Twente.