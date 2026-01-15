L’intermediario di mercato e scout Michele Fratini è stato ospite di Hangover Viola su Fiorentinanews.com, toccando tantissimi temi di casa gigliata, a partire dall’ufficialità del prossimo approdo in dirigenza di Fabio Paratici.

‘Uomo di campo e grandissimo professionista, Paratici…’

“Paratici è un grandissimo professionista, che ha imparato molto da Marotta standogli vicino. Si intende di giovani, ha fatto tanto scouting ed è abituato a stare in club con una mentalità vincente. È un uomo di campo, vecchio stile, non lavora con gli algoritmi. La sua mano si sta già vedendo, anche in uscita: Martinelli e Viti verso la Sampdoria sono un’altra indicazione, visti i trascorsi di Paratici nel club ligure. È una figura influente, di caratura superiore alla media, non avrebbe potuto lavorare alla Juventus per tanti anni, altrimenti. Viene alla Fiorentina anche per fare la squadra Under 23 nel suo quinquennio, la migliore soluzione per far crescere i giovani tenendoli nel proprio serbatoio. Con la squadra B della Juventus ha portato 8 calciatori in Serie A, ed è tanta roba”.

‘Piace Lucumì, ma costa. In uscita, attenzione a…’

“Fazzini nasce mezzala ma le cose migliori le ha fatte da trequartista, però siamo nel mercato di riparazione e penso che il giocatore sarà tenuto. Anche perchè la Fiorentina a centrocampo che cambi ha? Per la difesa a Paratici piace Jhon Lucumì del Bologna, che potrebbe uscire se i felsinei riuscissero a prendere Gatti dalla Juventus. Il colombiano costa, ma è il difensore mancino che servirebbe alla Fiorentina, forte fisicamente, tosto nell’uno contro, e si sposerebbe bene con Comuzzo. Qualcuno però deve uscire, a parte Viti, Richardson, Dzeko che vuole andare via, può partire chi ha mercato, vedi Mandragora, che non ha ancora rinnovato e che ha segnato 5 reti. Con Fortini in ascesa, si può pensare anche di vendere Dodô”.