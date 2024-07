In merito alla questione stadio, il capogruppo di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi è intervenuto così: “Certo, le cose possono cambiare. I 10 milioni per il Padovani sono stati comunicati e proposti al Consiglio con poco preavviso, fingendo non avesse nulla a che vedere con la Fiorentina. Tra il 2024 e il 2026 ci risultano confermati 9.855.741,12 euro per la direzione dei lavori sul Nervi, oltre a 4.487.803,03 euro per il collaudo, con la quota di importi più alta nell’ultimo dei tre anni. Immaginiamo che questa previsione di spesa corrisponda a un progetto dove non si procede a lavori con le partite in corso, coinvolgendo quindi il Padovani, dove continuano a mancare (almeno) 5 milioni”.

E aggiunge: “Lo diciamo con il massimo rispetto per i delicati dialoghi tra la proprietà pubblica e il concessionario privato: Palazzo Vecchio si presenti al tavolo con un pacchetto completo, individuano i 5 milioni mancanti anche con risorse pubbliche. Questo non vuol dire spendere necessariamente soldi della cittadinanza, ma arrivare senza condizioni di subalternità a una trattativa che tenga al centro il bene pubblico, il futuro della principale squadra calcistica maschile della Città e la storia dei Campo di Marte, insieme alla cura del rugby e delle altre discipline sportive”.