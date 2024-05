Repubblica: Italiano-Fiorentina, uno spiraglio c'è...

Nell'edizione di Firenze de La Repubblica troviamo una pagina dedicata stamani alla Fiorentina.

Pagina 13

Ampio spazio viene dato a: “Italiano verso l’ultima partita al Franchi ma la Conference lascia aperto uno spiraglio”. Sommario: “La vittoria in Coppa porterebbe in Europa League i viola e scatterebbe la penale per chi volesse il tecnico. Le quotazioni di Palladino e gli altri”.

Il riscatto che rende improbabile l'operazione

Di spalla invece leggiamo: "Arthur è tornato Re finale di stagione al top ma poi destini separati". E ancora: "La tecnica è sempre stata la stessa, ora girano anche le gambe. “Mi piacerebbe restare” dice Il riscatto a 20 milioni rende improbabile l’operazione".