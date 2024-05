Rinnovo automatico? C'è una clausola che permette ad Italiano di liberarsi lo stesso dalla Fiorentina

Al termine di questa stagione le strade di Vincenzo Italiano e della Fiorentina sembrano ormai destinate a separarsi.

Rinnovo automatico

E' pur sempre vero però che, in caso di vittoria della Conference League e conseguente qualificazione all'Europa League, scatterebbe il rinnovo automatico del contratto dell'allenatore per un'altra stagione.

Clausola per Italiano

Su Il Mattino oggi in edicola si legge stamani che esiste un patto tra le parti, un gentlemen agreement, per non esercitare l'opzione in qualsiasi caso. Ma anche in caso di rinnovo contrattuale, Italiano potrebbe lo stesso liberarsi, a patto di trovare una società disposta a pagare una penale del valore di un milione di euro alla Fiorentina.