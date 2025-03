Senza un ex viola illustre e, probabilmente, senza il bomber. Gasperini verso la Fiorentina con due defezioni importanti

In casa Atalanta non si vuole correre rischi, anche perché la volata finale sarà molto importante. E per questo motivi Gasperini non è intenzionato a forzare la mano sui rientri di due acciaccati illustri in vista della gara contro la Fiorentina di domenica al Franchi.

L'ex viola Cuadrado sarà quasi certamente out, ma anche le quotazioni dell'assenza del bomber Retegui sono in rialzo. L'attaccante ex Genoa ieri ha corso in campo per 10 minuti dopo aver fatto terapie, ancora troppo poco per sperare in un recupero contro i viola. L'intenzione del numero 32 nerazzurro è quella di provarci fino alla fine.

Probabilmente sarà in panchina a Firenze, ma anche questa opzione sembra essere remota. Intanto a Zingonia si rivedrà Lookman, pronto a sopportare il peso dell'attacco della Dea contro i viola.