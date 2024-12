Beltran: "Non siamo stanchi, dovevamo rientrare come animali ma abbiamo sbagliato solo l'atteggiamento. Mi piace giocare sotto la punta"

In campo da trequartista, in sala stampa le parole anche di Lucas Beltran:

"Abbiamo sbagliato solo l’atteggiamento, non siamo stanchi perché il mister fa le rotazioni e tutti hanno la possibilità di giocare. Dovevamo rientrare come animali nel secondo tempo ma secondo me non abbiamo fatto male, dovevamo giocare il secondo come il primo tempo.

La mia posizione? A me piace giocare sotto la punta però il mister sa che sono a disposizione e gioco dove dice lui.

La classifica? Sì è positiva ma dobbiamo pretendere di più".